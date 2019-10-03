أمير جازان بالنيابة يرعى ختام المرحلة الأولى من مبادرته لتوطين الوظائف

رعى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة رئيس اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة، مساء أمس الأربعاء، حفل ختام المرحلة الأولى من مبادرته لتوطين الوظائف التي تنفذها غرفة جازان تحت شعار «مكّن لمستقبل زاهر»، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وكليات التقنية ولجان التنمية وعدد من الجهات الحكومية بالمنطقة، وذلك على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

وبدأ الحفل الخطابي المعدّ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى أمين عامّ غرفة جازان الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري كلمة، أعرب فيها عن سعادته ومنسوبي غرفة جازان بهذه المناسبة، مستعرضًا خطط وبرامج الغرفة لتنفيذ مبادرة «تمكين» تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، بما يجعل المبادرة ملبية للحراك المجتمعي الذي تحتاجه المرحلة الحالية، مبينًا أن عدد المستفيدين الإجماليّ من المبادرة سيبلغ 3200 شاب وفتاة عند اكتمال جميع مراحلها، بينما استفاد من المرحلة الحالية 1693 شابًّا وفتاة، تم إدراجهم جميعًا ضمن خدمات صندوق الموارد البشرية.

عقب ذلك، ألقى مدير مكتب العمل والتنمية الاجتماعية بجازان أمين عامّ لجنة توطين الوظائف بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي كلمة، بيّن فيها أن المنطقة شهدت توطين 27 نشاطًا تجاريًّا منها 16 نشاطًا عن طريق الوزارة و11 نشاطًا بتوجيه من أمير المنطقة بالنيابة، وأن تلك النشاطات جميعًا أصبحت تدار من قبل شباب وبنات المنطقة، بل وتملك الكثير منهم لتلك المحلات والنشاطات التجارية، إضافة لتدريب وتوظيف 6000 أسرة ضمانية ومن ذوي الهمم.

بعد ذلك دشن أمير جازان بالنيابة المرحلة الثانية من مبادرة «تمكين»، وكرّم شركاء النجاح والشركات الأكثر توظيفًا للشباب والفتيات بالمنطقة، والتقطت الصور التذكارية مع المحتفى بهم.

وحضر الحفل مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وعدد من المسؤولين.