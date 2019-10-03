كشفت جامعة جدة ملابسات انتحار طالبة، وجدت أمس الأربعاء متوفاة داخل إحدى دورات المياه بمقر الطالبات الرئيس في الفيصلية.
ونعت الجامعة الطالبة، في بيان لها، موضحة أنه بحسب تقارير الجهات الأمنية، فإن الفتاة توفيت إثر قيامها بإيذاء نفسها.
وأوضح عبدالمجيد الغامدي، المتحدث الرسمي باسم الجامعة، أن الجهة المختصة بالجامعة قامت باستدعاء الجهات الأمنية والإسعافية مباشرة، والتي باشرت الحالة فورًا، كما تم استدعاء أسرتها.
وأضاف بأن مدير الجامعة وجّه الجهات المختصة بالجامعة بعمل تقرير متكامل عن الحالة، والمتابعة مع الجهات الأمنية.
وقدم المتحدث باسم الجامعة ومنسوبوها خالص العزاء والمواساة لأسرتها وأساتذتها وزميلاتها، داعيًا الله أن يلهم الجميع الصبر، وأن يغفر لها ويرحمها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتحار طالبة بالفيصلية.. جامعة جدة تواسي أسرة الفتاة وأساتذتها وزملائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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