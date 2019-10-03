تكريم عدد من رجال الشرطة في الداير

‪كرّم وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية محمد الخليوي، عددًا من رجال الشرطة بمختلف الأجهزة الأمنية في محافظة الداير، نظير جهودهم وتفانيهم وتميزهم في أداء المهام المناطة بهم.

وتسلم المكرَمون، شيكات بمبالغ مالية من صندوق المحافظة، وشهادات شكر وتقدير.

جاء هذا التكريم، تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة.