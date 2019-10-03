السعودية اليوم / اختتام تصفيات المرحلة الثانية من مسابقة "همم" بمشاركة 160 طالباً من مدارس المدينة المنورة



المدينة المنورة 04 صفر 1441هـ الموافق 03 اكتوبر 2019م واس

اختتمت أمس تصفيات المرحلة الثانية من مسابقة "همم" التي تنفذها مكاتب التعليم الداخلية بالإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة للعام الدراسي 1441هـ.

وتهدف المسابقة التي يشارك فيها 160 طالباً من الصف السادس الابتدائي إلى الثالث المتوسط من مدارس المدينة المنورة إلى إلحاق الطلبة ذوو القدرات المميزة في البرامج التدريبية المحلية والدولية في الرياضيات والعلوم والمعلوماتية, وتمثيل الوطن في الأولمبياد العلمية الدولية.

// انتهى //

10:51ت م

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