السعودية اليوم / أمانة الشرقية تصدر عدد خاص من مجلة "دروازة" بمناسبة اليوم الوطني



الدمام 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

أصدرت أمانة المنطقة الشرقية عدد خاص من مجلة " دروازة " تزامناً مع اليوم الوطني للمملكة الـ89، حرصاً منها على المشاركة الفاعلة في هذه المناسبة الغالية بكافة المجالات الميدانية والإعلامية، لما تمثله من حدث تاريخي غالي يفخر به أبناء الوطن والمقيمين فيه.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن هذا العدد الخاص يحتوي عدداً من الملفات التي تناولت سيرة المؤسس الملك عبدالعزيز "طيب الله ثراه" وتاريخ تأسيس الدولة ورجالاتها، وسيرة الملوك والتطور الكبير والتنمية التي واكبت كل مرحلة، وأهم التحولات والتطورات التي ساهمت بشكل كبير في تبوء المملكة مكانة عالمية، إضافة إلى عدد من المشاريع الكبيرة التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرامجها ومبادراتها.

وأضاف الصفيان، أن العدد تضمن كذلك رؤى ومشاهدات مهمة لمراحل نهضة المملكة، وتطورها على جميع الأصعدة، وتاريخ العلم السعودي وما يرمز إليه، إضافة إلى مواضيع عديدة عما تحقق على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله"، مؤكداً حرص الأمانة وفريق التحرير بالمجلة على إبراز جميع الأحداث التاريخية منذ عهد المؤسس - رحمه الله - وحتى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بهدف تقديم مادة إعلامية تليق بمستوى أهمية هذه المناسبة الوطنية وذائقة القارئ.

يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية وزعت نسخ المجلة في الأمانة والبلديات التابعة لها، إضافة الى إمكانية الاطلاع على العدد عبر موقع الأمانة الالكتروني على الرابط: https://www.eamana.gov.sa/EPMMagzine/V30/index.html#p=1

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10:50ت م

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