السعودية اليوم / مدير جامعة الباحة يدشّن منصة إدارة تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس



الباحة 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

دشّن معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين أمس, منصة إدارة تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس على موقع الجامعة, وذلك بمكتبه بالمبنى الإداري بالمدينة الجامعية بمحافظة العقيق.

وأوضح المشرف على إدارة تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الدكتور عبدالخالق الغامدي، أن منصة إدارة تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس الإلكترونية "مهارتي" إحدى أهم إنجازات عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات، وتم إنشاؤها خصيصًا لتسهل على أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات التسجيل في برامج التدريب المتاحة ضمن خطة التدريب، بالإضافة إلى إمكانية رفع الملفات والحقائب التدريبية لمن يرغب من أعضاء هيئة التدريس لتقديم برنامج تدريبي، يستطيع عضو هيئة التدريس من خلالها أن يُقيم البرنامج التدريبي الذي حضره، وطباعة شهادة الحضور.

وأضاف أن المنصة الإلكترونية ستسهل على القائمين على الإدارة استخلاص بيانات الحضور للبرامج، ومعرفة الاحتياجات التدريبية التي قام بتسجيلها كل عضو هيئة تدريس وفق احتياجاته الفعلية في العديد من المجالات.

وأشار المشرف على إدارة تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أن الإدارة حديثة الإنشاء إلا أنها وبتوفيق الله ثم بدعم مستمر من معالي مدير الجامعة؛ خطت خطوات كبيرة كان نتاجها تدريب ما يزيد عن ألفي عضو هيئة تدريس بحضور متعدد للبرامج التدريبية خلال فصل دراسي واحد، وتعتزم الإدارة خلال الفصل الدراسي الحالي تنفيذ 25 برنامجًا نوعيًا لكافة أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات.

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10:49ت م

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