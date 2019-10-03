السعودية اليوم / الهيئة العامة لمجلس الشورى تحيل عدة موضوعات على جدول أعمال المجلس



الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة في شأن عدد من تقارير الأداء لعدد من الأجهزة الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماعها الحادي عشر من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة الذي عقدته أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومعالي الأمين العام الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى في اجتماعها على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1439/ 1440هـ.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1439 / 1440هـ .

وقررت الهيئة العامة إحالة تقريري لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية

كما قررت الهيئة العامة إحالة تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب النائب العام في روسيا الاتحادية، وبشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1439 / 1440هـ.

ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدد من المجالات.

// انتهى //

10:47ت م

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الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسأحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة في شأن عدد من تقارير الأداء لعدد من الأجهزة الحكومية.جاء ذلك خلال اجتماعها الحادي عشر من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة الذي عقدته أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومعالي الأمين العام الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى في اجتماعها على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1439/ 1440هـ.كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1439 / 1440هـ .وقررت الهيئة العامة إحالة تقريري لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.كما قررت الهيئة العامة إحالة تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب النائب العام في روسيا الاتحادية، وبشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1439 / 1440هـ.ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدد من المجالات.// انتهى //10:47ت م0049

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