السعودية اليوم / رئيس مركز الموسم يتفقد المشروعات البلدية الجاري تنفيذها



الموسم 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

قام رئيس مركز الموسم التابع لمحافظة الطوال الدكتور خفير بن زارع العمري أمس، بجولة تفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمركز والقرى التابعة له.

وشملت الجولة مشروعات تنفيذ الحدائق والسفلته والإنارة لأحياء وقرى المركز، وتحسين وتطوير كورنيش شاطئ الموسم ومخطط ذوي الدخل المحدود, مستمعاً لشرح مفصل عن تلك المشروعات وسير العمل ومراحل الإنجاز بها.

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10:04ت م

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