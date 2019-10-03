السعودية اليوم / سياحة نجران تنفذ جولات رقابية على المنشآت السياحية



نجران 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

نفذت الفرق الرقابية بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، أمس، جولات رقابية لتفقد المنشآت السياحية ودور الإيواء بالمنطقة.

وأوضح مدير عام الفرع صالح بن محمد آل مريح، أن الجولات الرقابية شملت أحياء شرق مدينة نجران وتستهدف الفنادق والشقق الفندقية بمشاركة عدد من المختصين ومسؤولي إدارة التراخيص بالفرع، لمتابعة جودة الخدمات التي تقدمها دور الإيواء، والوقوف على مدى تطبيق اللوائح المنظمة لعمل دور الإيواء وتوطين الوظائف، وضبط المخالفات المتعلقة بتوطين المهن السياحية.

وأفاد آل مريح أن الفرق الرقابية الميدانية تتابع التزام المنشآت السياحية بمتطلبات الجودة التي تشمل النظافة، ووضع ‏لوحات التراخيص، والأسعار، ودرجة التصنيف، ولوحة تلقي الشكاوى في مداخل كل فندق أو وحدة ‏إيواء سياحي مرخصة.

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09:40ت م

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