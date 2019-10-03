السعودية اليوم / محافظ صبيا يناقش تنفيذ عدد من المبادرات التنموية بالمحافظة



صبيا 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

اجتمع محافظة صبيا منصور بن زيد الداود أمس، بمسؤولي الشركات والجهات العاملة على تنفيذ العديد من المبادرات التنموية بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع بحث إمكانية تنفيذ عدد من المبادرات التنموية المواكبة لرؤية المملكة 2030 في عددٍ من المجالات، منها: تحسين مداخل المحافظة، وإنشاء عدد من الدوارات والجسور للمشاة، وجائزة صبيا للتميز التي اعتمدت مؤخراً، إضافة إلى دعم نادي الأمجاد الرياضي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية، ودعم الأسر المنتجة ، وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية للشباب والفتيات بما يمكنهم من المنافسة في سوق العمل.

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09:21ت م

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