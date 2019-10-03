السعودية اليوم / نشرة بكميات الأمطار ومنسوب المياه في بعض المناطق خلال الـ 24 ساعة الماضية / إضافة خامسة واخيرة

الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسأصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة بكميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة , ومنسوب المياه في بعض السدود حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة :أولا : كمية الأمطار :منطقة مكة المكرمةالشعبة / الكامل 2.00 ملمالجموم7.00 ملممدركه8.40 ملماحد بني زيد20.00 ملمالمظيليف3.00 ملمثريبان9.60 ملمخميس حرب11.00 ملمالكامل8.60 ملمأضم4.40 ملمجذم17.20 ملميلملم2.20 ملمبرحه0.20 ملمانبوان2.40 ملمانبوان2.40 ملمشمال شرق خليص0.20 ملممغنيه3.60 ملمالزيمه12.80 ملمسبت الجارة3.20 ملمالبزره / خليص59.40 ملمعسفان0.60 ملمهدي الشام1.40 ملمالفيجا / العرضيات3.80 ملمثربان19.60 ملمثلاثاء الخرم / القنفذه 52.00 ملمالغريف7.40 ملمحرة الشرع1.80 ملمالمرقبان2.20 ملمغميقة23.00 ملمالقرين0.40 ملمجنوب جده0.20 ملمالظبية والجمعة0.40 ملموادي ستاره2.40 ملمام الراكه48.40 ملمحي جرول9.00 ملمحي اجياد35.40 ملم// يتبع //09:21ت م0021

عام / نشرة بكميات الأمطار ومنسوب المياه في بعض المناطق خلال الـ 24 ساعة الماضية / إضافة أولى

منطقة المدينة المنورة

العيص3.60 ملم

ام ذيان19.40 ملم

الفقيره3.40 ملم

الصلصله2.20 ملم

العفيره1.00 ملم

الفقير7.60 ملم

خيف ام ذيان19.40 ملم

الملبنه3.00 ملم

المسيجيد21.00 ملم

الثمد2.00 ملم

البوير0.20 ملم

الفريش1.40 ملم

حمراء الاسد0.40 ملم

شمال الحمنه3.60 ملم

منطقة عسير

المجارده16.00 ملم

محايل27.00 ملم

ثلوث المنظر0.60 ملم

رجال المع20.20 ملم

بحر ابو سكينة5.00 ملم

سد عتود0.20 ملم

ال عامر4.00 ملم

ثربان1.40 ملم

الحبيل1.20 ملم

وادي الحياة3.00 ملم

خاط6.60 ملم

// يتبع //

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عام / نشرة بكميات الأمطار ومنسوب المياه في بعض المناطق خلال الـ 24 ساعة الماضية / إضافة ثانية

منطقة جازان

جازان30.00 ملم

صبيان7.00 ملم

ضمد73.00 ملم

صامطه11.20 ملم

فيفا13.00 ملم

ابو عريش9.20 ملم

العارضه55.20 ملم

عيبان41.00 ملم

الشقيق10.00 ملم

القوز4.20 ملم

بلغازي7.40 ملم

بيش5.00 ملم

الريث34.80 ملم

سد بيش0.80 ملم

صنبه24.00 ملم

وادي بيش49.40 ملم

الشقيق10.00 ملم

هروب49.80 ملم

الجروف0.40 ملم

منطقة الباحه

المخواه7.00 ملم

ناوان22.20 ملم

الشعراء/ قلوه12.40 ملم

حصن الحبس1.00 ملم

غامد الزناد5.40 ملم

الجرين / قلوه44.00 ملم

قلوه8.00 ملم

// يتبع //

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عام / نشرة بكميات الأمطار ومنسوب المياه في بعض المناطق خلال الـ 24 ساعة الماضية / إضافة ثالثة

ثانيا : مستوى السدود :

منطقة الرياض

الجزر1.00 متر

الحائر3.00 متر

الحنابج2.35 متر

الشحمه1.90 متر

المجمعه1.60 متر

المشقر0.50 متر

لبن1.20 متر

مزوى1.50 متر

نمار2.50 متر

منطقة مكة المكرمة

الجذبه بشوقب12.00 متر

الجناح14.50 متر

الراغبة3.00 متر

الرامه5.00 متر

السبعان0.50 متر

الشعيراء6.00 متر

اللقيظة3.00 متر

المحند0.50 متر

بطحان الكامل0.50 متر

ثريبان0.50 متر

حجر 0.50 متر

داماء5.00 متر

رابغ29.85 متر

صعب0.50 متر

ضراء0.50 متر

عمت0.50 متر

غريف جدارة0.50 متر

فيضة المسلح1.00 متر

قراض0.50 متر

قنونا23.5 متر

كتنه1.00 متر

كرا قوامه2.00 متر

لصب5.00 متر

لبه3.00 متر

مرواني11.58 متر

ملكان0.50 متر

ميسان8.00 متر

وادي حلي34.62 متر

وادي فاطمه4.00 متر

باصب0.50 متر

// يتبع //

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عام / نشرة بكميات الأمطار ومنسوب المياه في بعض المناطق خلال الـ 24 ساعة الماضية / إضافة رابعة

منطقة المدينة المنورة

الترعة1.50 متر

الحصيد0.05 متر

العيص9.40 متر

الفرع6.00 متر

منطقة عسير

ال ثابت1.00 متر

ال عيفه7.00 متر

ابها19.35 متر

افياض الطلحه2.50 متر

الاخضر ال مسفر8.00 متر

الجوه4.50 متر

الخلصة12.50 متر

الدافعه5.50 متر

الدهناء4.50 متر

الريازه - جاش6.30 متر

السوده8.80 متر

العسران4.40 متر

العمل (زهير)8.00 متر

العيزاء2.50 متر

الغر/ غالبه6.50 متر

الغرابه17.00 متر

الغرة14.00 متر

الفوهة12.00 متر

الفيض18.50 متر

القوباء12.90 متر

الماوين7.00 متر

بدوه19.40 متر

الملك فهد44.80 متر

تباله21.45 متر

ترجس18.50 متر

تمنية7.40 متر

تندحة9.00 متر

ثما3.70 متر

جبل خاط12.00 متر

جربه المجارده10.70 متر

جوف ال معمر2.50 متر

جوف الهجلة4.30 متر

حلباء26.50 متر

خثعم4.00 متر

خرص12.00 متر

ذهبان8.00 متر

روضان السليل2.50 متر

سدوان12.00 متر

سروم النماص4.00 متر

شراقب5.50 متر

شعيب شداد4.90 متر

شيبانه11.50 متر

طبب7.30 متر

طريف النماص7.90 متر

عتود الخميس7.90 متر

عتود تهامة21.60 متر

عشران26.00 متر

عمق بللحمر21.60 متر

عوص9.50 متر

عباش12.90 متر

قرضان6.50 متر

محلاة عرعره5.50 متر

مربة11.00 متر

مسكه4.00 متر

نبا6.00 متر

// يتبع //

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عام / نشرة بكميات الأمطار ومنسوب المياه في بعض المناطق خلال الـ 24 ساعة الماضية / إضافة خامسة واخيرة

منطقة حائل

عقلة بن جبرين2.00 متر

منطقة جازان

الريث10.00 متر

بيش54.47 متر

جازان12.03 متر

قرى20.00 متر

لجب4.40 متر

وساع21.00 متر

وعال14.00 متر

منطقة نجران

اليباض4.00 متر

السلامه1.00 متر

المحجر1.50 متر

المغوي4.00 متر

المليحه6.00 متر

بدر ا لجنوب3.50 متر

تريمه8.00 متر

ثار4.00 متر

حلال (سروم)4.00 متر

حميران7.00 متر

خضيران6.00 متر

قطن3.00 متر

مخش1.50 متر

نعوان3.00 متر

هداده4.00 متر

ياسان3.50 متر

منطقة الباحه

الاجاعده3.00 متر

الاحسبه17.29 متر

الجنابين22.20 متر

الحلبة0.50 متر

الخالة3.50 متر

الخرار3.00 متر

الرتق6.50 متر

الصدر12.00 متر

الضحيان10.50 متر

الطليقه5.80 متر

العزيزا4.50 متر

العقيق17.75 متر

القمع2.00 متر

المرباة0.50 متر

المرزوق7.90 متر

المشيرف0.50 متر

المظلمات6.90 متر

الملد (قوب)5.00 متر

ام الرجلين7.00 متر

ثراد9.90 متر

جرب5.00 متر

دوقه7.40 متر

زقط0.90 متر

سبيحه6.00 متر

شدا نيرا11.20 متر

ظرك9.00 متر

ظروه2.50 متر

ماطوه1.50 متر

مدهاس7.75 متر

معشوقة6.70 متر

// انتهى //

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