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انقلاب شاحنة ومركبة في مكة المكرمة وجدة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، وقوع حادث انقلاب شاحنة في محافظة جدة صباح اليوم الخميس.
وقال المركز: إن الشاحنة انحرفت عن مسارها وانقلبت على طريق الحرمين باتجاه الشمال في محافظة جدة، فيما تمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة.
كما تلقى المركز بلاغًا بانقلاب مركبة على طريق عفيف – ظلم باتجاه عفيف في مكة المكرمة، نتج عنه وقوع عدد من الإصابات.
وأوضح أنه تمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة ونقل المصابين إلى المستشفى.
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