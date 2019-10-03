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انقلاب شاحنة ومركبة في مكة المكرمة وجدة

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2019-10-03

انقلاب شاحنة ومركبة في مكة المكرمة وجدة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، وقوع حادث انقلاب شاحنة في محافظة جدة صباح اليوم الخميس.

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وقال المركز: إن الشاحنة انحرفت عن مسارها وانقلبت على طريق الحرمين باتجاه الشمال في محافظة جدة، فيما تمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة.

كما تلقى المركز بلاغًا بانقلاب مركبة على طريق عفيف – ظلم باتجاه عفيف في مكة المكرمة، نتج عنه وقوع عدد من الإصابات.

وأوضح أنه تمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة ونقل المصابين إلى المستشفى.




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