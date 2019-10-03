شكرا لقرائتكم خبر عن «المدني» و«الأرصاد» تنبهان.. أمطار غزيرة على الجنوبية والغربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (الخميس)، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق نجران، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزءين الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة - العقيق - المخواة - المندق - بلجرشي - بني حسن - غامد الزناد - قلوة والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.