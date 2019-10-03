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في واحدة من أبرز قصص تحدي ذوي الهمم لإعاقاتهم، سجّل الشاب عبدالعزيز عبدالله العلياني (24 عامًا) قصة كفاح، بعد أن قدّر الله عليه وخرج بدون يَدَيْن منذ الولادة.
"العلياني" من أهالي مدينة البشائر شمالي منطقة عسير، استطاع في هذه الظروف الدراسة وممارسة هوايته في مجال الرسم التشكيلي؛ مستخدمًا قدميه.
ورافقت "الخليج 365" "العلياني" أثناء احتفاله بيوم الوطن وهو يقود سيارته بمهارة عالية بقدميه، وقد أفاد بأنه يستطيع السفر بسيارته لمسافات طويلة.
واختتم: "الحمد لله على قضائه وقدره"؛ مفيدًا بأن الإعاقة لن تكون إلا دافعًا له لخدمة وطنه؛ متمنيًا أن تتاح له الفرصة لإكمال تعليمه.
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441 09:55 AM
أكد لـ"الخليج 365" أنه يسافر بها مسافات طويلة وقَهَر ظروفه بـ"الدراسة والرسم"
في واحدة من أبرز قصص تحدي ذوي الهمم لإعاقاتهم، سجّل الشاب عبدالعزيز عبدالله العلياني (24 عامًا) قصة كفاح، بعد أن قدّر الله عليه وخرج بدون يَدَيْن منذ الولادة.
"العلياني" من أهالي مدينة البشائر شمالي منطقة عسير، استطاع في هذه الظروف الدراسة وممارسة هوايته في مجال الرسم التشكيلي؛ مستخدمًا قدميه.
ورافقت "الخليج 365" "العلياني" أثناء احتفاله بيوم الوطن وهو يقود سيارته بمهارة عالية بقدميه، وقد أفاد بأنه يستطيع السفر بسيارته لمسافات طويلة.
واختتم: "الحمد لله على قضائه وقدره"؛ مفيدًا بأن الإعاقة لن تكون إلا دافعًا له لخدمة وطنه؛ متمنيًا أن تتاح له الفرصة لإكمال تعليمه.
، تحدّي ذوي الهمم.. "العلياني" بلا يَدَيْن يقود سيارته بقدميه مُحتفيًا بالوطن ،
المصدر : الخليج 365
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