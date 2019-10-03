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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة) والأجزاء المجاورة لها؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة التاسعة مساءً.
من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
الأرصاد تبشر بالأمطار و"مدني الباحة": ابتعدوا عن الأوديةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-03
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة) والأجزاء المجاورة لها؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة التاسعة مساءً.
من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
09:17 AM
هطولات غزيرة تُصحَب برياح وتساقط البرد تستمر حتى التاسعة
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة) والأجزاء المجاورة لها؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة التاسعة مساءً.
من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
، الأرصاد تبشر بالأمطار و"مدني الباحة": ابتعدوا عن الأودية ،
المصدر : الخليج 365
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