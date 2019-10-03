، شاهد.. "سلطان بن سلمان" يدشن الصندق الوقفي لمساجد الطرق بـ30 مليون ريال ،

محمد بن مسعود - الدمام - كرّم "الخليج 365".. وقال: 4500 مسجد تستقبل 1.8 مليون مُصلٍّ يوميًّا تحتاج للعناية

دشن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، ورئيس مجلس أمناء جمعية العناية بمساجد الطرق، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، صندوق الإنماء الوقفي للمساجد، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وعدد من أصحاب الفضيلة العلماء.

وشهد الأمير سلطان بن سلمان توقيع الجمعية اتفاقية مع الهيئة العامة للأوقاف، وتتمثل في دعم الجمعية بـ30 مليون ريال لدعم الصندوق الوقفي ولمشروع إعادة تأهيل مساجد طريق الهجرة مكة المكرمة- المدينة المنورة ذهابًا وإيابًا.

وكرم راعي الحفل "الخليج 365" لرعايتها أنشطة الجمعية؛ وتحديدًا حملة صندوق الإنماء الوقفي للمساجد.

وفي بداية اللقاء أكد الأمير سلطان بن سلمان أن هذه البلاد المباركة التي قامت على منهج التوحيد والعناية بالحرمين الشريفين وبيوت الله المساجد، اجتمعت قلوب أبنائها وتوحدوا خلف قادة هذه البلاد طوال السنوات الماضية؛ ليصنعوا لنا وطنًا قويًّا متماسكًا يسير نحو المجد طوال تاريخه بقيادة رائد العمل الخيري في المملكة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

وشدد على أن العناية ببيوت الله هي تجارة مربحة ومن أعظم الأعمال الصالحة، وأن هذه الجمعية قامت بقيادة مجموعة من مواطني هذه البلاد التي تَعوّد أهلها على أعمال الخير، وقد كان لدعم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد دور كبير في تأسيس هذه الجمعية خلال سنواتها الأولى.

وبيّن الأمير سلطان بن سلمان أن جمعية العناية بمساجد الطرق، تَمَكّنت من رصد نحو 4500 مسجد على الطرق السريعة، تستقبل أكثر من 1.8 مليون مُصَلٍّ يوميًّا، وعملت على حصرها وإيجاد طرق أكثر فاعلية للتعامل معها عناية ورعاية وخدمة، كما نجحت المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق -ولله الحمد- في بناء 10 مساجد على الطرق السريعة، كما تواصل بناء 6 مساجد جديدة، وتعمل على تشغيل وصيانة 80 مسجدًا موزعة على كامل أرجاء الوطن.

وقال: إن الجمعية منذ تأسيسها تعتمد في برامجها على دعم الخيرين في مجتمعنا، وهذا أمر غير مستغرب في بلد الخير، بلد الحرمين الشريفين. واليوم نجتمع لإطلاق مبادرة رائدة وهي صندوق الإنماء الوقفي، وستُصرف عوائده للعناية بمساجد الطرق "بناءً وصيانةً ونظافةً وتشغيلًا"؛ حيث يديره شركة مشهود لها بالكفاءة والعطاء المتميز، ويشرف عليه أشخاص مؤهلون لضمان الاستدامة المالية التي تساعد الجمعية على أن تستمر في عملها؛ بما يحقق الأهداف المرجوة.

وأضاف الأمير سلطان بن سلمان، أن الجمعية أمام حل مثالي لمن يرغب في تقديم شيء لمساجد الطرق؛ فلدينا اليوم صندوق تُديره شركة مالية مؤهلة، وتشرف عليه جهات حكومية متخصصة، ويُصرف ريعه من خلال جمعية أثبتت نجاحها وقدرتها على تحقيق أهداف المتبرع والواقف؛ مهما كان حجم إسهامه، وسيكون الدخول فيه مستمرًا طوال مدة عمل ونشاط الصندوق.

وإنني أدعو الجميع اليوم لدعم الصندوق؛ فالعناية ببيوت الله أولوية قصوى لدى مواطني هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس -المغفور له بإذن الله تعالى- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله.

من جهته قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي: نبارك لنا جميعًا هذا المنجز "صندوق الإنماء الوقفي للمساجد"، الذي سيسهم بمشيئة الله في تحقيق استدامة مالية طويلة الأجل لجمعية العناية بمساجد الطرق، وصناديق الاستثمار الوقفية بالمنظمات غير الربحية تُعد خيارًا مهمًّا لخلق استدامة مالية طويلة الأجل، وصندوق الإنماء الوقفي للمساجد هو الصندوق الخامس الذي تم ترخيصه من قِبَل الهيئة العامة للأوقاف.

وأوضح الراجحي أن الهيئة العامة للأوقاف وجمعية العناية بمساجد الطرق، تدعم وتمول مشاريع الجمعية بمبلغ إجمالي 30 مليون ريال، وهي تعمل وفق منظومة العمل والتنمية الاجتماعية على تحفيز وتأهيل الجمعيات لتأسيس أو المشاركة في أوقاف أو صناديق وقفية عبر مبادرة تعزيز الدور التنموي؛ من خلال الأوقاف التي تعتبر من مبادرات برنامج التحول الوطني.

وأثنى على المؤسسات التي يقودها ويشرف عليها الأمير سلطان بن سلمان؛ مؤكدًا أنها مؤسسات ناجحة وتعمل باحترافية عالية ولديها استدامة مالية؛ داعيًا وجهاء المجتمع لأن يقتدوا بالأمير سلطان بن سلمان الذي يخصص كثيرًا من وقته لصالح هذه الأعمال الرائدة؛ مضيفًا أن لدى الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتنمية واستدامة الموارد المالية للجمعيات واللجان، ونعمل في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية على خطة لضمان الاستدامة المالية لـ100 جمعية كخطة أولية.

وفي ذات السياق قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـمصرف الإنماء المهندس عبدالمحسن الفارس: إن مشروع الصندوق الوقفي هو صندوق استثماري عام وقفي مفتوح ومطروح طرحًا عامًا، يهدف إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف الخاصة من خلال المشاركة في دعم الرعاية بالمساجد عبر تنمية الأصول الموقوفة للصندوق واستثمارها، ويعود بالنفع على مصارف الوقف والأصل الموقوف، وتعود قيمة أصوله إلى 100 مليون ريال، ويتم توزيع نسبة من العوائد (غلة الوقف) بشكل سنوي ومستمر على مصارف الوقف المحددة للصندوق والممثلة في الاعتناء بالمساجد؛ من خلال الجهة المستفيدة، وتلتزم الجهة المستفيدة بصرف غلة الوقف على المساجد وما يحتاجه: (الاعتناء بالمساجد ونظافتها، وترميم المساجد القديمة، وتوفير احتياجات المسجد من المواد الغذائية، وأعمال الصيانة).

وأوضح "الفارس" أنه يشرف على الصندوق من حيث الرقابة والمتابعة هيئة سوق المال، والهيئة العامة للأوقاف، ويديره الإنماء للاستثمار، وتستفيد منه المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق على وجه الخصوص، كما ترتكز سياسة الصندوق الاستثمارية على المحافظة على أصول الصندوق وتنميتها على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة تتناسب مع أهداف الوقف وطبيعته ومصارفه المحددة.

وبيّن أن مدير الصندوق (الإنماء للاستثمار) يعمل على تنويع محفظة الوقف على فئات متعددة من الأصول؛ بما يحقق المحافظة على الأصل الموقوف والسعي لتحقيق نمو معتدل يلبي احتياجات الوقف المتجددة؛ وذلك لتلبية احتياجات الصندوق لتوزيع عوائد نقدية دورية لصالح المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق لتولي صرفها على مصارف الوقف؛ حيث يتوقع إطلاق الطرح في غرة أكتوبر لعام 2019م لمدة لا تتجاوز 45 يوم عمل، وسيكون سعر الوحدة عند الطرح وبحد أدنى عند الاشتراك لا يقل عن 1000 ريال، وللسهم الإضافي 100 ريال.

من جانبه تَقَدّم رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس أحمد بن محمد العيسى، بالشكر الجزيل للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للمؤسسة على دعمه المتواصل ومتابعته الحثيثة لتكون مؤسسة مساجدنا على الطرق نموذجًا يُحتذى في القطاع غير الربحي من حيث الحوكمة والعمل الاحترافي.

كما نوّه بالدور الفاعل الذي تقوم به شركة الإنماء للاستثمار والمدة الوجيزة التي تم العمل فيها مع الإدارة التنفيذية للمؤسسة لاستخراج التراخيص اللازمة. وأن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة تنمية الموارد للمؤسسة لتعزيز الجانب المادي وتلافي أي عقبات أو تحديات تقف أمام المؤسسة؛ لأننا اليوم لا بد أن نسابق الزمن في العمل النوعي والدؤوب لمواكبة رؤية المملكة 2030، وبحمد الله هذه إحدى النتائج المتميزة التي نتوقع -بإذن الله- أن تشكل مساندة كبيرة لنا في خدمة مساجد الطرق لتكون نموذجية ومستدامة.

ودعا "العيسى" كل الراغبين في خدمة أحب البقاع إلى الله، إلى التعاون مع المؤسسة كل بحسبه؛ حيث إن المؤسسة تتيح عدة مسارات للراغبين في التبرع؛ بهدف إشراك المجتمع بكافة أطيافه لنيل هذا الشرف العظيم، وهو أن نكون تحت ظل ربنا يوم لا ظل إلا ظله؛ حيث جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سبعة يُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله..) وذكر منهم (ورجل قلبه معلق بالمساجد).

جدير بالذكر أن المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق، هي مؤسسة غير ربحية تعمل بترخيص من وزارة الشؤون الإسلامية، وهي مبادرة مجتمعية قام بها مجموعة من أبناء هذا البلد المعطاء ممن يحمل هَمّ خدمة أحب البقاع إلى الله.

ولديها مجلس وقفي يترأسه القاضي بالمحكمة العامة وعضو مجلس الشورى سابقًا فضيلة الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، وعدد من الأعضاء المتميزين الذين يمتلكون خبرة عريقة في الاستثمار وتنمية الأصول والعمل في القطاع الثالث.

وتسعى المؤسسة إلى العناية المستدامة بمساجد على الطرق تجهيزًا وصيانة وفق شراكات متميزة وفعالة، وتشرف المؤسسة باستقبال الاقتراحات والتبرعات والشراكات مع كل القطاعات عبر بريدها الرسمي: [email protected] وعلى الجوال المخصص للمشروع: 0530034458.

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