2019-10-03

إيقاف تعديات على 180 ألف متر أراضٍ حكومية في محايل

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري- محايل

أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة محايل أمس تعديات على مساحة 180 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بسحر آل عاصم جنوب محايل.

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وأوضح محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين؛ ما استوجب إزالة التعديات على الفور.