، أمريكيون يحتسون "الشاذلية" مع "البرحي" ويستمتعون بـ"العرضة" في قلب أريزونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تراث وثقافة.. ضِمن احتفالات النادي السعودي بالجامعة باليوم الوطني الـ89

عاش عدد من الأمريكيين في ولاية أريزونا تجربة فريدة من خلال التعرف على عادات وتراث المملكة والاستمتاع بتذوق "الشاذلية" إحدى المسميات التي يحب أن يطلقها السعوديون على قهوتهم العربية، بالإضافة إلى التعرف على اللباس التقليدي في عدد من المناطق السعودية وتجربة الحناء للنساء.

وتفصيلًا، أقام النادي السعودي بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، احتفالًا خاصًّا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وكان أحد أهم أهداف الحفل، تعريف الضيوف من الولايات المتحدة والطلاب من الجنسيات الأخرى بتراثنا وثقافتنا، بالإضافة إلى ماضينا ورؤية المملكة المستقبلية.

ويتكون الاحتفال من جزئين؛ الأول المعروضات التي اشتملت على أركان الملابس والأدوات التراثية، والمأكولات الشعبية وعلى رأسها احتساء القهوة العربية يرافقها التمر من نوع البرحي وغيره من الأنواع، والتعريف بمناطق المملكة وثقافاتها المتنوعة، ورؤية المملكة 2030، والحناء العربية، والتصوير بالملابس التراثية، ومكان الجلوس في مجسم البيوت القديمة.

واحتوى الجزء الثاني من الحفل على تقديم عرض للحضور ابتداء بالسلام الملكي، ثم كلمة رئيس النادي أحمد المحمدي، وإهداءٍ إماراتي بهذه المناسبة عبارةً عن قصيدة ألقاها الشاعر عبدالرحمن اليعربي، أعقبها العرضة النجدية وعرض مشاركة بعض الطلاب الأمريكيين؛ مُهنّئين المملكة بهذا اليوم.

وجاء في ختام الاحتفال، مسابقة عن تاريخ المملكة، قدّمها صالح العريني، واختُتم الحفل بوجبة العشاء، وكان من ضمن الحضور مديرة برنامج خبرات ٣ في جامعة أريزونا الدكتورة روهي كان، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وكان في استقبالهم سلطان العنزي أحد المبتعثين للبرنامج.

جديد بالذكر أن جامعة أريزونا هي جامعة رائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وصُنّفت ضمن قائمة أفضل 50 جامعة عامة وفقًا لتقرير العالم والأخبار الأمريكية لعام 2019، وجاء ترتيبها 46 في ذات القائمة، كما صنّفتها مجلة "فوربيس" بالترتيب الأول كأفضل جامعة من حيث القيمة، وتطمح الجامعة إلى أن تكون جامعةً تعليمية شاملة تتميز بتنوعها الطلابي. وتستقبل الجامعة الطلاب من مختلف الجنسيات، والخلفيات.

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