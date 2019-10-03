، "الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)؛ في حين يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: (نجران، حائل، القصيم) والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
"الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-03
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)؛ في حين يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: (نجران، حائل، القصيم) والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
08:08 AM
سحب رعدية ممطرة على نجران وحائل والقصيم والرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)؛ في حين يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: (نجران، حائل، القصيم) والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
، "الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة ،
المصدر : الخليج 365
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