، الحصيني: اليوم أول "طالع الصرفة" ترقبوا أجمل وأفضل وقت للمطر ،

محمد بن مسعود - الدمام - يميل الجو إلى الاعتدال في أطراف النهار تدريجيًّا ويغرس فيه النخيل

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم الخميس أول أيام طالع الصرفة، ويأتي بعده مباشرة أجمل وأفضل وقت للمطر، ويميل الجو إلى الاعتدال في أطراف النهار تدريجيًّا.

وأوضح عبر حسابه في "تويتر": الخميس 4/ 2/ 1441هـ أول أيام طالع الصرفة، وهو آخر نجوم #سهيل، أيامه ١٣يومًا، ويأتي بعده مباشرة أجمل وأفضل وقت للمطر، هو #الوسم الذي يوافق دخوله 17/ 2/ 1441هـ، وسبب تسمية العرب هذا النجم باسم "الصرفة"؛ لانصراف الحر عند طلوعه بإذن الله، وتختفي فيه السحب القادمة من الشرق تدريجيًّا.

وأضاف: فيه يميل الجو إلى الاعتدال في أطراف النهار تدريجيًّا مع بقاء الجو حارًّا نسبيًّا في الظهيرة، وتزداد برودة الليل؛ لذا يُتوقع الأسبوع القادم -بإذن الله- انخفاضٌ في الحرارة ومقدار الانخفاض من ثلاث إلى خمس درجات مئوية، يستمر فيه غرس النخيل والأشجار ويكثر الرمان.

وتابع: "يحصد فيه الأرز، يزرع فيه البرسيم والبقول الشتوية، فيه هجرة طيور البط/ الغرانيق، وتقول العرب: إذا طلعت الصرفة احتال كل ذي حرفة وجفر كل ذي نطفة وامتيز عن الماء زلفة".