مصادر: الأمن يقبض على سارق السيارة في فيديو متداوَل

أوضحت مصادر أن الجهات الأمنية في محافظة جدة قبضت على شاب عشريني؛ ظهر في مقطع فيديو وهو يرتكب جريمة سرقة سيارة، كان بداخلها طفل.
وكان المقطع قد أظهر الشاب يستغل نزول قائد المركبة، ودخوله أحد المحال، لمحاولة سرقة سيارته. وما إن فتح باب السائق حتى نجح طفل كان داخل السيارة بالنزول من المركبة، ومحاولة الاستنجاد بالموجودين بالموقع، إلا أن اللص تمكن من الفرار من الموقع قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من ضبطه في وقت لاحق.
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