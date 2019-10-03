القبض على معنِّف الطفل في الفيديو المتداوَل

أوضحت مصادر بأن الجهات الأمنية بالرياض قبضت على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعنف طفلاً؛ إذ تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحسب صحيفة “سبق”.
وكان مركز بلاغات العنف الأسري قد أعلن في وقت سابق اليوم التوصل للحالة، واتخاذ اللازم حيالها.
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