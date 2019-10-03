إنجاز جديد للمملكة.. قبول الترشيح لرئاسة الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، قبول الترشيح لصالح المملكة في الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتكون رئيسًا لجمعية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية، ونائبًا للرئيس لجمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع ونائبًا لرئيس جمعية اتحاد معاهدة قانون البراءات.

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