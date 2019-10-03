مطالبات في الشورى بتعديلات على نظام التقاعد العسكري

طالب أحد أعضاء مجلس المؤسسة العامة للتقاعد بدعم العسكريين من خلال بعض التعديلات على نظام التقاعد العسكري؛ نظراً لما يبذلونه من تضحيات كبيرة للوطن والمواطن، فيما تساءل آخر عن أسباب تأخر صدور نظام مطور للتقاعد بالرغم من المستجدات الكثيرة في سوق العمل. ولاحظ أحد الأعضاء وجود تحسن في الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد وفي عائدات استثماراتها، متسائلاً عن جدوى تعدد الشركات الاستثمارية المملوكة للمؤسسة والتي قد تشكل عبئاً مالياً إضافياً على المؤسسة في المستقبل.

وأكد أحد أعضاء مجلس الشورى أهمية تأهيل منسوبي المؤسسة العامة للتقاعد في مجالات الدراسات الاكتوارية والاستثمار وإدارة المخاطر والبرامج التقاعدية والحوكمة والتأمين وذلك من خلال الابتعاث. واقترحت إحدى عضوات المجلس دراسة إعادة هيكلة عمل المؤسسة العامة للتقاعد وأنظمة التقاعد، بحيث لا تتقيد بمبدأ التكافل الاجتماعي، بحيث يسمح للشركات الاستثمارية بإدارة وتنمية أموال المشتركين، مع توفير خطط تقاعد مرنة بها اختيارات ونسب استقطاع متنوعة. ورأت إحدى العضوات أن صناديق التقاعد يجب أن يكون لها استراتيجية واضحة لتحقق الاستدامة المالية لسداد المعاشات المتوقعة في المستقبل مشيرة إلى أن قطاع العقار يحتاج لمزيد من التطوير مما يوجب النظر في جدوى الاستمرار في استثمارات أكبر في العقار أو التحول لقطاعات أخرى.

في سياق متصل نشر عضو الشورى عبد الهادي العمري تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر أوضح فيها سبب مطالبته للمؤسسة العامة للتقاعد بدعم العسكريين من خلال بعض التعديلات على نظام المعاش التقاعدي حيث قال: “مطالبتي هذا الْيوم لدعم العسكريين هي بناء على دراسة سابقه قدمتها الى #مجلس_الشورى للتعديل على بعض بنود نظام التقاعد العسكري ورفع معاناتهم بعد تقاعدهم ولَم أطالب المؤسسة العامه للتقاعد فهي غير معنية بتعديل النظام وذلك نظرا لما يبذولونه من تضحيات كبيرة للوطن .”.