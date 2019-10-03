ماذا يحدث لجسمك إذا لم تتناول ما يكفي من البروتين؟

︎ :



.

عادة يحتاج الشخص البالغ 8 جرامات من البروتين لكل 1.1 كجم من وزن الجسم، ويعتبر البروتين مصدرًا هامًّا للأحماض الأمينية اللازمة لوظائف حيوية في الجسم.

ويؤكد خبراء الصحة، أن البروتين ضروري لإنتاج هرمونات وإنزيمات للدماغ، ولبناء العضلات وإصلاح الأنسجة.

وإليك ما يحدث إذا لم تأكل البروتين أو أكلت القليل منه:

* تضعف العضلات، فتقل قدرة الجسم على التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية.

Advertisements

* تتراجع القدرة على التركيز؛ لأن البروتين ضروري لينتج الجسم هرمونات وإنزيمات لازمة لوظائف الدماغ.

* يتباطأ شفاء الجروح، وكذلك يصبح من الصعب على الجلد إصلاح التلف والخدوش.

* يصاب الإنسان بالأنيميا إذا قلت مدخلات جسمه كثيرًا من البروتين؛ لأن كل أطعمة البروتين تحتوي على الحديد وفيتامين ب12، ونقصهما يؤدي إلى الأنيميا.

* من أعراض نقص البروتين أيضًا احتباس سوائل الجسم.

* ضعف وتقصف الأظافر.

