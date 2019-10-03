واقعة مفجعة.. رجل دفاع مدني يعثر على طفله مختنقاً بعد حريق منزله بالرياض

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تفاجأ الوكيل رقيب محمد مسعود الدوسري الذي يعمل بالدفاع المدني بالرياض لقرابة الـ15 عاما، بحادث مفجع داخل منزله، مساء السبت الماضي، راح ضحيته طفله “علي” البالغ من العمر ٩ سنوات.

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وكان الرقيب الدوسري كان خارج وقت عمله، وعند عودته لمنزله فوجئ بفرق الدفاع المدني تباشر حريقاً في المنزل، ليفجع بفقدان طفله “علي” داخل الحريق، بعد أن تمكن بقية أفراد أسرته من الخروج.

وكان الدوسري قد ارتدى ملابس الإنقاذ، وشارك زملاءه في البحث عن طفله، حيث عثر على الطفل متوفى اختناقاً عقب اختبائه من الحريق خلف إحدى حافظات الملابس.

وقال والد الطفل بعد عمليات البحث عثرنا على طفلي “علي” محتجزاً خلف أحد الدواليب حيث يبدو أنه كان يحاول الابتعاد عن الحريق بعد تعرضه لبعض الحروق، ولكنه توفي متأثراً بالاختناق.

