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. وثق مقطع فيديو متداول قيام شخص بسرقة سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل أمام أحد المحلات التجارية في محافظة جدة. Advertisements وأظهر الفيديو سائق السيارة وهو يترجل منها، فيما يحوم أحد الأشخاص حولها ويراقبها قبل أن يفتح بابها ويأمر طفلا جالسا بكرسي الراكب بمغادرتها. وعلى الفور قام السارق بالفرار بالسيارة..، فور نزول الطفل منها.





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كانت هذه تفاصيل خبر أمر الطفل بالنزول منها.. فيديو يظهر شخصا يسرق سيارة متوقفة أمام أحد المحال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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