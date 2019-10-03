وزير العمل يعتمد ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بالقطاع الخاص

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. أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، أمس (الأربعاء)، قراراً باعتماد ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بالقطاع الخاصّ. وأوضح الوزير أن القرار يهدف إلى تعزيز بيئة العمل الآمنة، وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية. كما يهدف القرار إلى تعزيز احترام جميع الأشخاص في بيئة العمل وحمايتهم من أي ممارسة مسيئة أيّاً كان شكل الإساءة.





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