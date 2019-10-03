المحكمة الجزائية : قرب محاكمة خلية الـ45 إرهابيًا بهذه التهم

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أكدت المحكمة الجزائية المتخصصة قرب محاكمة خلية الـ45 إرهابيًا بحسب ما أوردته قناة الإخبارية.
وتورطت الخلية في العديد من الأعمال الإرهابية منها تفجير مساجد الرضا والمشهد ومركز تدريب الطوارئ، واغتيال العميد كتاب الحمادي، مدير مباحث محافظة القويعية، في أبريل 2016.
وكان العميد الحمادي استشهد، على يد مجهولين على طريق الدوادمية؛ أطلقوا عليه الرصاص وهو في سيارته.
وتورّطت الخلية في تفجير مسجد مركز تدريب لقوات الطوارئ بأبها، في شهر أغسطس عام 2015؛ ما أسفر عن استشهاد 12 عنصرًا من قوات الطوارئ، بالإضافة إلى 3 أشخاص من العاملين في الموقع.
وتُحاكم الخلية كذلك بتهمة ارتكاب عملية تفجير مسجد المشهد الشهيرة في نجران، التي وقعت في أكتوبر 2015، ونفذها انتحاري بين المصلّين؛ ما أسفر حينها عن استشهاد شخصين وإصابة نحو 11 آخرين.
وسيواجه عناصر الخلية بتدبير تفجير مسجد الرضا بالأحساء الذي وقع مطلع فبراير 2016، ونفذه انتحاريان أحدهما سعودي يدعى عبد الرحمن عبدالله سليمان التويجري..، ومات في الحادث، وشريكه مصري الجنسية ويدعى طلحة هشام محمد عبده، والذي تم اعتقاله.
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