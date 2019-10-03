سياسي/ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسي يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الامريكي الجديد



موسكو 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس

أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيره الأمريكي الجديد مارك ميلي .

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن الاتصال تركز على مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك .

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06:35ت م

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