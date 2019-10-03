السعودية اليوم / تطور صادرات تونس من التمور



تونس 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

سجلت صادرات التمور بتونس تطوراً قياسيًا بقيمة 03ر871 مليون دينار أي بنسبة 13% مقارنة بالموسم الماضي 2018.

وأفاد بيان لوزارة الزراعة التونسية، أن الإنتاج الإجمالي بلغ 288 ألف طن، فيما بلغ حجم الصادرات أكثر من 120 ألف طن.

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06:07ت م

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