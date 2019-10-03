

الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى - يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة على مناطق جازان، عسير, الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة , في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق نجران ، حائل ، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والاوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة،وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

// انتهى //

06:04ت م

0002





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.