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تعرضت المركبة التي انقلبت على طريق القرحان، أمس الأول بمحافظة الداير إلى أضرار جسيمة.
وأظهر مقطع فيديو مصور، مركبتين من نوع "جيب"، تعمّد أحدهما مضايقة الآخر، حتى هوت إحدى المركبات من منحدر جبلي، ما نتج عن الحادث، إصابة قائد المركبة ومرافقه إصابات متوسطة.
وأعلنت الجهات الأمنية، أن الحادث جنائي ومتعمّد، وتم القبض على الجناة، وإحالتهم للجهات ذات الاختصاص، فيما تفردت "الخليج 365" بنشر تفاصيل الحادثة، والقبض على الجناة.
شاهد.. مصير "المركبة" المنقلبة بـ"الداير" وما حال قائدها ومرافقه؟عبدالرحمن السلماني الخليج 365 2019-10-03
تعرضت المركبة التي انقلبت على طريق القرحان، أمس الأول بمحافظة الداير إلى أضرار جسيمة.
وأظهر مقطع فيديو مصور، مركبتين من نوع "جيب"، تعمّد أحدهما مضايقة الآخر، حتى هوت إحدى المركبات من منحدر جبلي، ما نتج عن الحادث، إصابة قائد المركبة ومرافقه إصابات متوسطة.
وأعلنت الجهات الأمنية، أن الحادث جنائي ومتعمّد، وتم القبض على الجناة، وإحالتهم للجهات ذات الاختصاص، فيما تفردت "الخليج 365" بنشر تفاصيل الحادثة، والقبض على الجناة.
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
01:39 AM
الجهات الأمنية أعلنت أن الحادث جنائي ومتعمّد وتم القبض على الجناة
تعرضت المركبة التي انقلبت على طريق القرحان، أمس الأول بمحافظة الداير إلى أضرار جسيمة.
وأظهر مقطع فيديو مصور، مركبتين من نوع "جيب"، تعمّد أحدهما مضايقة الآخر، حتى هوت إحدى المركبات من منحدر جبلي، ما نتج عن الحادث، إصابة قائد المركبة ومرافقه إصابات متوسطة.
وأعلنت الجهات الأمنية، أن الحادث جنائي ومتعمّد، وتم القبض على الجناة، وإحالتهم للجهات ذات الاختصاص، فيما تفردت "الخليج 365" بنشر تفاصيل الحادثة، والقبض على الجناة.
، شاهد.. مصير "المركبة" المنقلبة بـ"الداير" وما حال قائدها ومرافقه؟ ،
المصدر : الخليج 365
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