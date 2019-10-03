شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اليمنية.. الحوثي مستمر بعرقلة عمل المنظمات الدولية والان مع التفاصيل

أدانت وزارة الخارجية اليمنية، استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في عرقلة عمل المنظمات الدولية العاملة في صنعاء، والتي كان آخرها قيامها بطرد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسحب تصريح سفره وإرغامه على مغادرة صنعاء.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته، الأربعاء، "إن مثل هذه الممارسات توضح للعالم بجلاء الدور الذي تقوم به الميليشيات الحوثية لإضعاف عمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن من خلال إرهاب موظفي هذه المنظمات وممارسة الضغوطات عليهم، في ظل سكوت وصمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة".

وأضاف البيان "أن حكومة الجمهورية اليمنية وحرصاً منها على التخفيف من معاناة المواطنين ومن أجل حفظ وتعزيز حقوق الانسان في عموم مناطق اليمن، وعلى الرغم من ملاحظاتها على أداء مكتب مفوضية، إلا أنها وعلى الرغم من ذلك قدمت وما زالت تقدم كل الدعم لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، وتسمح لكافة مكاتب الأمم المتحدة للعمل في صنعاء على الرغم من وقوعها تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية".

Advertisements

وأكدت الخارجية اليمنية، حرص الحكومة على توسيع العمل مع المفوضية من خلال افتتاح مكتب للمفوضية في العاصمة المؤقتة عدن حرصا وتأكيداً من حكومة الجمهورية اليمنية على تنفيذ تعهداتها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

ودعا البيان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة للوقوف بحزم وإدانة هذه الممارسات والانتهاكات التي تهدف إلى عرقلة وتخويف وإرهاب العاملين الدوليين في صنعاء وفي المناطق التي ما زالت ترزح تحت وطأة هذه الميليشيات الإرهابية، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضمان عدم المساس بأمان وسلامة وحيادية موظفي المنظمات الدولية في اليمن.

وكانت وكالة أسوشيتد برس ذكرت، أن ميليشيات الحوثي منعت دخول مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى العاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الدولية عن أحد المسؤولين قوله إنه بعد وصول ممثل مفوضية حقوق الإنسان، العبيد أحمد العبيد، إلى مطار صنعاء، استقل ضباط أمن تابعين للحوثيين إلى الطائرة الأممية، وسحبوا تصريح سفره، وأمروا الطائرة بالمغادرة.