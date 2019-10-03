شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 1853 كغم حشيشاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة)

أحبطت دوريات حرس الحدود عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 1853 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر.

وأكد المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر القريني، القبض على المتورطين في عملية التهريب، وعددهم 76 شخصاً، بينهم 43 متهماً من الجنسية الإثيوبية، و19 متهماً من الجنسية اليمنية، و9 متهمين من الجنسية الصومالية، و4 متهمين من الجنسية السعودية، وأحد مجهولي الهوية، بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة. وبيّن أنه جرى إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة، التي جرى ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وقال إن رجال حرس الحدود يقفون بكل عزيمة وإخلاص واقتدار في التصدي لمحاولات التهريب عبر الحدود، على الرغم من تعدد وتنوع الأساليب التي يتبعها المهربون، وسيبقى رجال حرس الحدود، السد المنيع في وجه كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف وتستنزف شباب الوطن ومقدراته ومجتمعه.