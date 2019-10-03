شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر دولي: تعميم تجربة المملكة في العمل الخيري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أصدر مؤتمر العمل الخيري الدولي بمكة المكرمة «وثيقة مكة المكرمة للعمل الخيري»، بعد اتفاق عدد من العلماء وخبراء العلوم القضائية وأصولها الشرعية على حزمة من المبادئ والأسس المنظمة للعمل الخيري التي تستهدف تعزيز دور العمل الخيري في تحقيق مقاصد الدين العظمى، والإسهام في بناء المجتمعات الإنسانية وفق منهجية علمية مواكبة لواقع العصر ومستجداته.

وجاءت الوثيقة كإحدى المبادرات التي نظمتها جامعة أم القرى ممثلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية خلال الفترة 2-3/2/1441هـ، بالشراكة مع مركز الهدى للدراسات الشرعية للعمل الخيري في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية، وسط مشاركة دولية واسعة.

وأوضح عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر رئيس قسم الشريعة بالجامعة الدكتور خالد الجريسي أن الوثيقة ترتكز على عدد من الأصول والمنطلقات الشرعية، وعلى ضرورة تشجيع البحث العلمي في تحرير الرؤى الشرعية والتأصيلية المتعلقة بمجال عمل كل مؤسسة، وربطها بمقاصد الدين وغاياته وكلياته ومبادئه، وبناء أهداف المؤسسة الخيرية وفق مخرجات الدراسات الشرعية ولوازمها ومتطلباتها، والعناية بالأصول والثوابت والمحكمات الشرعية ذات العلاقة بأهداف كل مؤسسة وبرامجها التنفيذية، ومراعاة ذلك في التنظير والتطبيق، وفي الوسائل والغايات.

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إلى ذلك، أوصى المشاركون في مؤتمر العمل الخيري الدولي بجامعة أم القرى، بـ8 توصيات علمية في بيانهم الختامي الذي عقد في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية، تحت شعار «مقاصده وقواعده وتطبيقاته»، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل.

ورفع أمين عام المؤتمر عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور رائد العصيمي في بيان التوصيات الذي أعلنه نيابة عن المشاركين برقية شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، على الموافقة الكريمة لإقامة المؤتمر، وتيسير جميع السبل كي تحتضنه جامعة أم القرى ممثلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، منوها برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل للمؤتمر.

وقال الدكتور العصيمي: إن المشاركين أوصوا بتعميم تجربة المملكة في العمل الخيري، عن طريق الإعلام والمطبوعات والمؤتمرات والندوات ونحو ذلك، مما يساعد في نشر ثقافة العمل الخيري وترسيخه، وتضمين المقررات الدراسية في المراحل المختلفة بعض المفردات العلمية المتعلقة بالعمل الخيري، بحيث تركز على بيان مفهومه ومجالاته ودوره التنموي في جميع مجالات الحياة، وأن تتبنى المؤسسات التعليمية تطبيقات عملية في العمل الخيري ضمن الخطط والأنشطة السنوية لديها.

ودعت التوصيات إلى إنشاء مراكز أبحاث وكراسي علمية وبيوت خبرة لإثراء العمل الخيري بالبحوث الشرعية والدراسات التأصيلية والاحتياجات المعرفية اللازمة في بناء العمل الخيري على أسس علمية وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، وتكوين لجنة شرعية في كل مؤسسة خيرية تتولى دراسة الاحتياجات وتشخيصها واقتراح أوليات الاستثمار الأمثل للعمل الخيري، وتقديم الحلول المناسبة لمشكلات العمل الخيري وعقباته، والتثقيف الفقهي للعاملين، ومراقبة أنشطة المؤسسة وتوجيهها وفق القواعد والمقاصد الشرعية.