شكرا لقرائتكم خبر عن مدير جامعة جازان: من حق الطالب اختيار أستاذه الجامعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الختارش (جازان)

أكد مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن التسجيل الذاتي يتيح للطالب اختيار أستاذه الجامعي، واختيار الوقت المناسب له، وكذلك المواد التي يرغب في تقديمها أو تأخيرها، مشيرا إلى أن الجامعة بدأت النظام قبل سنة بـ3 كليات في الكلية الجامعية بصامطة، وكليتي الحاسب الآلي والشريعة، والتجربة كانت ناجحة، وفي هذا الفصل تم التطبيق على كليات الجامعة، لافتا إلى حرص الجامعة على بدء الدراسة في وقتها الطبيعي، مبينا أنهم لا يحاسبون الطالب حضر أو لم يحضر، وإنما يحاسبون عضو هيئة التدريس الذي لم يحضر إلى قاعته ليتم تغييبه، وبالتالي لا بد أن يكون الحضور مستمرا من أول يوم دراسي.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الطلابي الأعلى للعام الأكاديمي 1441هـ، بحضور عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي، وممثلي مجالس الكليات، وممثلات الكليات عبر الدائرة، بمكتبه صباح أمس.

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كما ناقش جدول أعمال الاجتماع الأول للمجلس انتظام الدراسة في العام الأكاديمي 1441هـ، ووضع الإرشاد الأكاديمي داخل الكليات.

وأوصى مدير جامعة جازان الطلاب والطالبات بأن يأخذوا حقهم كاملا في تلقي تعليمهم الجامعي، وإن كان هناك عضو هيئة تدريس مقصرا فنحن نقف مع الطالب والطالبة في هذا الجانب، مبينا أن الجامعة هي يوم دراسي كامل لا يبدأ بساعة وينتهي بأخرى محددة، فهناك معامل تعمل إلى آخر الليل لإجراء التجارب والبحوث، ومن المستحيل أن تنظم الجامعة جدولا لـ60 ألف طالب وطالبة من الساعة الـ8 صباحا حتى الـ2 ظهرا، فيجب أن يعرف الطالب أن هذا النظام عالمي.

واستمع مدير الجامعة إلى استفسارات الطلاب والطالبات ممثلي الكليات، ووجه بتسجيل العديد من النقاط لتضمينها في جدول أعمال الجلسة القادمة.