خادم الحرمين يصل الرياض قادماً من جدة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس (الأربعاء)، إلى الرياض قادماً من جدة. وكان في استقباله المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير مقرن بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة الهيئة وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس (الأربعاء)، إلى الرياض قادماً من جدة. وكان في استقباله المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير مقرن بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز. من جهة أخرى، بعث خادم الحرمين برقية تهنئة لرئيس جمهورية العراق الرئيس برهم صالح بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. Advertisements وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق مزيداً من الأمن والاستقرار. كما بعث خادم الحرمين برقية تهنئة لرئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الرئيس فرانك فالتر شتاينماير بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.



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