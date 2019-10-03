شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث مهنئا الرئيسين برهم صالح وفرانك فالتر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لفخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبَّر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق مزيداً من الأمن والاستقرار. كما بعث ولي العهد برقية تهنئة لفخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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