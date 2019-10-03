شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تلاحق معنف طفله بـ«الولاعة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وجهت النيابة العامة بالقبض على شخص ظهر في مقطع متداول في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعنف طفله، ويحرق بعض أجزاء جسده بموقد سجائر (ولاعة)،

ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقا للمواد 22/‏27/‏28 من نظام الإجراءات الجزائية، والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر فيه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وحذرت النيابة العامة في هذا الصدد من المساس بما من شأنه إيذاء الأطفال أو تعنيفهم، مبينة أن من يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عرضة للجزاء الرادع، وفقا لنظام حماية الطفل.