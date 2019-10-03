شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى عربي في الرياض لتعزيز صناعة الغذاء والدواء والرقابة على المستورد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) تستضيف تستضيف السعودية بالعاصمة الرياض في السادس من أبريل القادم المؤتمر العربي الرابع للغذاء والدواء والأجهزة الطبية تحت شعار «تحديات الإطار التنظيمي.. والتنفيذ»، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومجلس الصحة الخليجي. وكشفت هيئة الغذاء والدواء في مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء) فعاليات المؤتمر وأهدافه. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي إن المؤتمر يهدف إلى مشاركة تجارب الدول لبناء الأطر التنظيمية والتشريعية وآلية تنفيذها وأثرها في تعزيز الصناعات المحلية والرقابة على المنتجات المستوردة لتحقيق السلامة والمأمونية والكفاءة للغذاء والدواء والأجهزة الطبية. ويناقش المؤتمر التحديات التي تواجه الهيئات الرقابية في الوطن العربي لتفعيل الأنظمة التشريعية والرقابية. وأكد الحرص على استمرار التجمع العربي لمناقشة المستجدات وتنوع الخبرات للوصول إلى نماذج عربية تضاهي الأسواق العالمية في الجودة والكفاءة. يشار إلى أن المؤتمر العربي الرابع للغذاء والدواء يسعى إلى تعزيز الابتكار في تقنيات الأجهزة الطبية وتوضيح دور الهيئات التنظيمية في دعم الابتكارات، والبحث في مستقبل دراسات تقييم المخاطر في الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية ودورها في القرارات التنظيمية، وتسليط الضوء على أهمية التعاون الدولي بين الهيئات التنظيمية في الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، وتشجيع القرارات القائمة على الأدلة والبراهين العلمية في الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية. كما يسعى المؤتمر إلى إنشاء منصة مشتركة لتبادل تقارير السلامة من المواد الغذائية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية بين الدول العربية، وتعزيز التشريعات التنظيمية لحماية المستهلكين، وتطوير النظم التنظيمية في الدول العربية، وبيان أهمية تعزيز برامج رقابة ما بعد التسويق ودورها في حماية المستهلك، وتشجيع المشاركة في البرامج الصحية لتعزيز الصحة، وإلقاء الضوء على أهمية البحث العلمي في الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية، ومكافحة غش الأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية عن طريق التتبع والتسلسل، وتفعيل توصيات المؤتمر في دوراته الثلاث السابقة.



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