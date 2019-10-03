شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي: لجان متخصصة في «الغرف» لمعالجة عقبات القطاع الخاص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بشير الزويمل (حائل) bsheerAlzwaiml

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي بتشكيل عدد من اللجان المتخصصة بالغرف السعودية لدراسة العقبات التي تواجه القطاع الخاص والرفع للوزارة لإيجاد الحلول المناسبة، مشددا على أهمية تطوير العمل البلدي والرقي بالخدمات، مباركا صدور الموافقة الكريمة على تطوير أعمال المجالس البلدية.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس ونائب مجلس الغرف السعودية ورؤساء الغرف وممثليها بالمملكة، في اجتماع دام أكثر من ساعتين، ناقش خلاله العديد من المحاور التي تهم القطاع الخاص وقضايا الغرف التجارية.

كما استعرض الدكتور القصيبي أبرز مطالب وحاجات المواطنين في حائل، قبل أن يعقد اجتماعا بأمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبوراس وموظفي الأمانة في مقر صالة الاجتماعات في أمانة المنطقة، وذلك على هامش زيارته للمنطقة لحضور حفل تدشين ملتقى «بيبان».

وافتتح مقر المجلس البلدي الجديد في حائل، بحضور رئيس المجلس البلدي عايد العديم، الذي سلم الدكتور القصبي ملفا يحتوي العديد من حاجات المنطقة من مشاريع خدمية.