شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج: آلية للمساهمة في شركات الطوافة.. قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن أحقية الجميع في المساهمة في أسهم شركات الطوافة، مبينا أن المرحلة القادمة تحتاج لتضافر جهود مقدمي الخدمة، لافتا إلى أن الوزارة ستقدم خلال الأيام القادمة دورة للتعريف بآلية المساهمة في تلك الشركات.

وشدد الوزير خلال مشاركته في اللقاء المفتوح الذي عقدته الوزارة ممثلة في مكتب تحقيق الرؤية أمس (الأربعاء)، لمناقشة اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج مقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة، على أن اللائحة جاءت لحفظ حقوق المساهمين وفق معايير عالية المستوى وتعزيز القطاع الحيوي المهم، وفتح فرص وظيفية لأبناء المملكة، مشيرا إلى أنها جاءت وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وبناء كيانات قادرة على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وبمعايير عالية.

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وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للحجاج واستخدام تقنيات حديثة ومتطورة تواكب تطلعات القيادة بتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم، و«نتشرف دائما بأن نكون خداماً للحرمين الشريفين ولضيوف الرحمن ونسعى دائما إلى توفير كل الإمكانات المادية والبشرية لهم لينعموا بالراحة والطمأنينة في الأماكن المقدسة».

من جانبه، اعتبر نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط اللائحة التنفيذية خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في خدمة الحجاج وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وكان قائد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الحج والعمرة المهندس محمد إسماعيل قدم عرضا مرئيا عن المكتسبات التي ستحققها اللائحة التنفيذية لمقدمي خدمة حجاج الخارج، وتم فتح باب المداخلات والأسئلة التي تمحورت حول اللائحة التنفيذية لمقدمي خدمة حجاج الخارج، وأثرها في حفظ حقوق مقدم الخدمة ومتلقيها، وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. حضر اللقاء رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف وأعضاء مجالس الإدارة والمساهمين.