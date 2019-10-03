شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار جازان تحتجز المركبات وتغرق الطرق.. و«المدني» يحذر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الكادومي (جازان) mohm88777 عبدالله مشهور (جازان)

فيما تسببت الأمطار التي هطلت أمس الأول على منطقة جازان في احتجاز عدد من المركبات وغرق بعض الطرق في المحافظات، حذرت مديرية الدفاع المدني المواطنين من محاولة عبور الأودية ومجاري السيول حفاظاً على سلامتهم.

وأوضح متحدث الدفاع المدني في منطقة جازان المقدم يحيى القحطاني، أن الأمطار المتفرقة التي هطلت على منطقة جازان مساء أمس الأول، تتراوح ما بين متوسطة إلى غزيرة، مشيراً إلى أن مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بجازان أبلغ الإدارات والمراكز بإرسال دوريات السلامة للتأكد من وضع الأودية ورفع تقارير عن الحالة.

لافتا إلى تلقي عدد من البلاغات عن بعض الاحتجازات البسيطة وتم التعامل معها من قبل الفرق اللازمة في حينه ولم ينتج عنها أي إصابات أو وفيات، مؤكداً ورود تنبيه مسبق من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة لهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة وتدني مستوى الرؤية.

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وشدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وذلك لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية.

وانتقد عدد من المواطنين فشل مشاريع أمانة منطقة جازان في تصريف مياه الأمطار والسيول ما أدى إلى تجمعها في العديد من الأحياء السكنية والطرقات.

وأوضحت أمانة منطقة جازان، بأن شبكة تصريف مياه الأمطار المنفذة حالياً بمدينة جازان تبلغ أطوالها 14.5 كم تمثل 25% من إجمالي مساحة المدينة، مشيرة إلى أن الشبكة قامت بتصريف مياه الأمطار من الطرق والأحياء السكنية المخدومة بواسطة محطة الرفع التي تعمل بها ثلاث مضخات تقوم بطرد المياه بطاقة 3.3 متر مكعب في الثانية وتصريفها إلى البحر مباشرة، أما المواقع التي لا تشملها شبكات تصريف مياه الأمطار المنفذة، فتم مباشرتها بواسطة الفرق الميدانية والعمالة والآليات والمعدات المخصصة لسحب تجمعات المياه بالشوارع والأحياء، وتم سحب كميات كبيرة من المياه، ولا يزال العمل مستمرا على مدار الساعة.

وأكدت بأن عشرات من فرق الطوارئ والكوارث و450 معدة وآلية متنوعة في أمانة المنطقة وبلدياتها الـ26 تعمل على مدار الساعة مع مشرفي الفرق والعمال والمعدات والآليات في جميع محافظات ومراكز وقرى المنطقة لنزح تجمعات مياه الأمطار والسيول ودرء أخطارها.