شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني»: أمطار المدينة بلا حوادث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)

هطلت أمطار مساء أمس الأول على منطقة المدينة المنورة استمرت حتى ساعات الفجر الأولى من فجر أمس (الأربعاء)، فيما لم يسجل الدفاع المدني أية حوادث خلال فترة هطول الأمطار.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة المواطنين بأخذ الاحتياطات اللازمة والحذر من التقلبات الجوية المتوقعة حتى يوم غد (الجمعة)، وذلك بعد ورود تنبيه من هيئة الأرصاد يشير لتعرض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وهطول أمطار متوسطة. وطالبت بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات بعدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية وغير الثابتة عند هبوب الرياح، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، مؤكدةً أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ وعمل غرف الطوارئ واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات.