السعودية | شاهد.. حادث تصادم عنيف والمرور يضبط السائقين

شكرا لقرائتكم شاهد.. حادث تصادم عنيف والمرور يضبط السائقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت الإدارة العامة للمرور السعودية بأن مرور جازان تمكن من القبض على قائدي مركبتين تصادما عمداً في حادث تم تداوله على نطاق واسع.

وأوضح المرور أنه تمت إحالة السائقين إلى شرطة محافظة الدائر لاستكمال إجراءات إحالتهما للجهة المختصة.

كما أهابت بجميع قائدي المركبات الالتزام بقواعد السير ضماناً لسلامتهم.

يذكر أن فيديو رصد سيارتان من نوع (جيب) تسيران بتهور في أحد المنعطفات الجبلية جنوب السعودية قبل أن تصطدمان الأمر الذي أدى لانقلاب إحداهما.