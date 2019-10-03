الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية والمخالفة| تعرف على أسهل طريقة للاستعلام عن المخالفات...

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية والمخالفة في أبشر، عن طريق إدخال بيانات بسيطة تضمن كتابة بعض البيانات المهمة، بجانب خدمة الاستعلام يمكنك تقديم اعتراض على المخالفة وفق شروط معينة، واستطاعت منصة ابشر منذ إنطلاقها تقدم أكثر من 160 ألف خدمة للمواطن السعودي، لتسهيل الأمور عليه دون عناء الذهاب إلى أي مكان،يتم تقديم العديد من الخدمات على الموقع، ومن تلك الخدمات أبشر للتوظيف، الذي يقدم وظائف جديدة ودورية للشباب، وسيتم قريبا فتح باب التقديم على وظائف حرس الحدود داخل المملكة.

يقدم موقع ابشر العديد من الخدمات المختلفة، التي تهم المواطن وتوفر عليه عناء الذهاب إلى أي مكان، ومنها خدمات التوظيف على الموقع، وسنقدم لكم خطوات الاستعلام عن المخالفة والاعتراض عليها.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم المخالفة ورقم الهوية

تهدف هذه الخدمة الاستعلام عن المخالفة للشخص أو أي من أفراد الأسرة وغيرهم كالتالي:

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الدخول إلى موقع أبشر.

إختيار خدمة الاستعلام عن المخالفة.

كتابة رقم الهوية.

كتابة الرمز المرئي في الصفحة.

أما للإستعلام عن التفاصيل فيتم كتابة رقم الهوية ورقم المخالفة والرمز المرئي، وسيتم عرض كافة التفاصيل عنها.

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الاعتراض على المخالفات المرورية

يمكنك بجانب الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة، الاعتراض عليها من خلال خطوات وشروط معينة وهي كالتالي:

يمكن الاعتراض على المخالفة في مدة لا تتجاوز 30 بوما عن تاريخ تسجيلها. لا يجوز الاعتراض على مخالة تم الاعتراض عليها مسبقا وصدر أمر بها من اللجنة المختصة. يجوز للمعترض تقديم أي عدد من الاعتراضات الآلية، إلا إذا كان عدد الاعتراضات المرفوضة خمسة لكل سنة هجرية على حدة. المستفيد من الخدمة هو المواطن والمقيم المسجل في المنصة. طريقة الوصول للخدمة عن طريق خدماتي ثم خدمات المرور ثم الاعتراض على المخالفات.

خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات

شاهد: إعادة إنشاء كلمة مرور أبشر.

من خلال خدمات المرور المقدمة في موقع أبشر، يمكنك الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات، من خلال إدخال بيانات شخصية بسيطة، مثل رقم الهوية ورقم اللوحة ثم كتابة الرمز المرئي في الصفحة، وبعد ما قدمنا لكم خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم المخالفة ورقم الهوية، يمكنك البدء في التسجيل في أبشر إذا كنت غير مسجلا به.