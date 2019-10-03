إيقاف سعودي في جمرك النويصيب بالكويت لحيازته سلاحـاً نارياً وذخيرة

ألقت الجهات الأمنية الكويتية القبض على مواطن سعودي، إثر قدومه إلى الكويت وبحوزته سـلاح ناري “مسدس” وذخيرة، حيث أحاله رجال جمارك منفذ النويصيب إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

وعثر مفتشو جمارك منفذ النويصيب، وفقاً لصحيفة “الراي” الكويتية، لدى إخضاعه للتفتيش بالمنفذ على مسدس وطلقات كان يخفيهما تحت مقعد السائق، حيث تم تحريزهما وتسجيل تقرير بالواقعة. كما أفاد مصدر أمني كويتي بأنه “جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المواطن السعودي الذي حاول دخول البلاد وبحوزته السـلاح الناري”.