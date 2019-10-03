السعودية تقترح إنشاء منتدى دولي للتعاون بين منتجي النفط والمستهلكين

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، أن المصالح المتبادلة تحتم البحث عن طرق ووسائل للتعاون بين المنتجين والمستهلكين؛ لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، مشيرًا إلى أن المملكة اقترحت إنشاء منتدى دولي للتعاون بين المنتجين والمستهلكين، وهذا الأمر سيحقق الاستقرار الدائم لأسواق النفط. وقد رأس وزير الطاقة، الأربعاء، وفد المملكة المشارك في أسبوع الطاقة الروسي، الذي يُعقد خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر، في العاصمة الروسية موسكو، وذلك بمشاركة وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، وعقد الجانبان جلسة حوارية، تناولت التعاون بين المملكة وروسيا؛ لاستقرار أسواق النفط والاقتصاد العالمي.

وأوضح وزير الطاقة، أن المصالح المتبادلة تحتم البحث عن طرق ووسائل للتعاون بين المنتجين والمستهلكين؛ لتحقيق الاستقرار، مشيرًا إلى أن المملكة اقترحت إنشاء منتدى الطاقة الدولي، الذي تُعد روسيا أحد أعضائه البارزين، قائلًا: «إن المملكة تسعى إلى تأسيس علاقات داخل أوبك، ومع الدول الراغبة في الشراكة من خارجه، وقد تجاوزنا الآن مرحلة الإعداد الموقت إلى ترتيب ذي مدى أبعد؛ للتعاون بين دول أوبك والدول من خارج المنطقة».

وأكد وزير الطاقة، أن هذا التحالف سيحقق الاستقرار الدائم لأسواق النفط، والنفع لكل المنتجين والمستهلكين والصناعة النفطية، وسيجذب هذا التحالف الاستثمارات، وسيحقق الاستقرار للنظام المالي؛ لتمكين الاقتصاد العالمي من الازدهار والنمو، مؤكدًا أن التحالف لم يأتِ من عاطفة، وجاء من تفكير عميق وعملي بالنظر إلى ما يمكن القيام به معًا. وأوضح أن القاعدة الأولى هي توفير الطاقة، وأن التحالف يمكن أن يحدث في مجالات عديدة مثل البحث والاستثمار في جميع المستويات سواء في مجال الطاقة أو البتروكيماويات، لافتًا إلى أن «أرامكو» السعودية لديها مركز أبحاث في موسكو، وذلك سيؤدي إلى شراكة قوية بين المملكة وروسيا. وأضاف وزير الطاقة: «إن التعاون بين المملكة وروسيا يعود إلى أمد طويل، ومن المصلحة بين البلدين إرساء أسس الاستقرار في سوق النفط، وحقق البلدان نجاحًا في تعزيز العلاقة في داخل دول أوبك وخارجها.