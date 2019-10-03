لمقاومة العنف في المدارس.. تعرّف على برنامج “رفق” وأهدافه

تنتهي غدا الخميس فعاليات الأسبوع المكثف لتفعيل برنامج “رفق” الذي أطلقته وزارة التعليم لتبصير الطلاب والطالبات بمفهوم العنف وأسبابه وأشكاله المختلفة في مدارس التعليم العام. ويهدف البرنامج إلى خفض حالات العنف المدرسي بأنواعه كافة طوال العام الدراسي، والتأكيد على تعاليم الشريعة الإسلامية الداعية إلى تحسين التعامل مع الآخرين بالحسنى والتسامح والرحمة والعفو.

كما يهدف البرنامج إلى تبصير الطلبة والعاملين في المدرسة وأولياء الأمور بمفهوم العنف وأسبابه وأشكاله المختلفة، وإكسابهم الأساليب التربوية “الوقائية” الملائمة لخفض العنف، والتعامل معه. إضافة إلى أهداف تهيئة البيئة التربوية والأسرية المناسبة للطلبة بما يحقق لهم حياة آمنة مطمئنة كريمة، وتزويد العاملين في التوجيه والإرشاد بأساليب التدخل المبكر، والعلاج، وسُبل التعامل مع حالات العنف، وإكساب الطلبة المهارات الشخصية والاجتماعية لخفضه. ويكون التنفيذ عبر الملتقيات، والندوات، والمحاضرات، والزيارات، والإذاعة المدرسية، والمطويات والنشرات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأفلام القصيرة، والتغريدات المميزة، والصور المعبرة.